أبرزهم الأبنودي والحبروك وخيري.. تفاصيل حفل "ذكرى شعراء مصر" بالأوبرا

تحت عنوان "ذكرى شعراء مصر"، تستعد الفرقة القومية العربية للموسيقى، بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، لإحياء حفل غنائي ضخم، في ذكرى شعراء مصر الكبار وهم: "عبد الرحمن الأبنودي، محمد حمزة، بديع خيري، حسين السيد، عبد الفتاح مصطفى، إسماعيل الحبروك، مرسي جميل عزيز، وكامل الشناوي"، يوم الجمعة المقبل الموافق 8 ديسمبر، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

برنامج حفل ذكرى شعراء مصر للفرقة القومية العربية للموسيقى بالأوبرا

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً، وينقسم الحفل إلى فاصلين، الأول يحييه نخبة من نجوم الفرقة القومية العربية للموسيقى وهم أحمد سعيد، منار سمير، ومحمد طارق.

أما الفاصل الثاني فسيتولى تحييته الفنانة إيمان عبد الغني، وستقدم باقة من أروع ألحان هؤلاء الشعراء لكبار نجوم الطرب.

ويهدف الحفل إلى تقديم الفنون الراقية التي تمتع الجمهور وتثري الحياة الثقافية والفنية.

أسعار تذاكر حفل ذكرى شعراء مصر بالأوبرا

وفي السياق، طرحت إدارة الأوبرا المصرية التذاكر الخاصة بحفل ذكرى شعراء مصر، وانقسمت إلى ثلاث فئات، الأولى بمبلغ 260 جنيها، أما الثانية بقيمة 210 جنيهات، والثالثة والأخيرة بقيمة 160 جنيها. ومن المتوقع أن يرفع الحفل لافتة كاملة العدد، خاصة وإن نفدت نسبة كبيرة من التذاكر فور طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بالحجز.

ووضعت إدارة الأوبرا عددًا من الشروط لحضور حفل ذكرى شعراء مصر وجاءت كالتالي:

1. دار الأوبرا المصرية غير مسؤولة عن التذاكر التي يتم شراؤها عن طريق أي مصادر أخرى غير ذلك.

2. غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

3. حضور الحفل بالزي الرسمي فورمال "قميص وكرافته".

4. غير مسموح بتحريك المقاعد من أماكنها.

5. ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

6. ممنوع التصوير أثناء الحفل.