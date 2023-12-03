الأحد 03 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أبرزهم الأبنودي والحبروك وخيري.. تفاصيل حفل "ذكرى شعراء مصر" بالأوبرا

عبد الرحمن الأبنودي
عبد الرحمن الأبنودي

تحت عنوان "ذكرى شعراء مصر"، تستعد الفرقة القومية العربية للموسيقى، بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، لإحياء حفل غنائي ضخم، في ذكرى شعراء مصر الكبار وهم: "عبد الرحمن الأبنودي، محمد حمزة، بديع خيري، حسين السيد، عبد الفتاح مصطفى، إسماعيل الحبروك، مرسي جميل عزيز، وكامل الشناوي"، يوم الجمعة المقبل الموافق 8 ديسمبر، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

برنامج حفل ذكرى شعراء مصر للفرقة القومية العربية للموسيقى بالأوبرا 

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً، وينقسم الحفل إلى فاصلين، الأول يحييه نخبة من نجوم الفرقة القومية العربية للموسيقى وهم أحمد سعيد، منار سمير، ومحمد طارق.

أما الفاصل الثاني فسيتولى تحييته الفنانة إيمان عبد الغني، وستقدم باقة من أروع ألحان هؤلاء الشعراء لكبار نجوم الطرب.
ويهدف الحفل إلى تقديم الفنون الراقية التي تمتع الجمهور وتثري الحياة الثقافية والفنية.

أسعار تذاكر حفل ذكرى شعراء مصر بالأوبرا

وفي السياق، طرحت إدارة الأوبرا المصرية التذاكر الخاصة بحفل ذكرى شعراء مصر، وانقسمت إلى ثلاث فئات، الأولى بمبلغ 260 جنيها، أما الثانية بقيمة 210 جنيهات، والثالثة والأخيرة بقيمة 160 جنيها. ومن المتوقع أن يرفع الحفل لافتة كاملة العدد، خاصة وإن نفدت نسبة كبيرة من التذاكر فور طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بالحجز.
ووضعت إدارة الأوبرا عددًا من الشروط لحضور حفل ذكرى شعراء مصر وجاءت كالتالي:
1. دار الأوبرا المصرية غير مسؤولة عن التذاكر التي يتم شراؤها عن طريق أي مصادر أخرى غير ذلك.
2. غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.
3. حضور الحفل بالزي الرسمي فورمال "قميص وكرافته".
4. غير مسموح بتحريك المقاعد من أماكنها.
5. ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.
6. ممنوع التصوير أثناء الحفل.

ذكرى شعراء مصر حفل ذكرى شعراء مصر بالأوبرا الفرقة القومية العربية للموسيقى دار الأوبرا المصرية المسرح الكبير أسعار تذاكر حفل ذكرى شعراء مصر بالأوبرا

الأكثر قراءة

عاجل.. "الجارديان" تكشف دوافع الهجوم الإسرائيلى على جنوب غزة

قرار عاجل من "تعليم الفيوم" بشأن ضرب مُعلمة وتمزيق ملابسها

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

عاجل.. طيران الاحتلال يشن غارة قرب مستشفى الإندونيسى شمال قطاع غزة

اقتصادية قناة السويس توقع مذكرة تفاهم لتموين السفن بالوقود الأخضر فى شرق بورسعيد

محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير ترعة المريوطية والطرق والمحاور المؤدية للمناطق الأثرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

ماجد حبته

لقاء هاريس والرئيس

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

محمد الفايدي

الحوار بين الإقناع والتأثير

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب اقتحامات الاحتلال الإسرائيلى.. ارتفاع عدد الشهداء والإصابات فى الضفة الغربية المحتلة

استشهاد عشرات الفلسطينيين فى قصف متواصل للاحتلال على قطاع غزة

الاحتلال يصيب مواطنًا ويعتقل 21 آخرين فى محافظة الخليل