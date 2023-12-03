الجالية المصرية بالسعودية: نسبة مشاركة الشباب فى الانتخابات تجاوزت 40%

قال الدكتور نشأت عبدالعليم، المستشار القانوني للجالية المصرية في السعودية، إن انتخابات المصريين بالخارج ماراثون وعُرس كبير يجب أن نوجه فيه الشكر للسفارة المصرية في المقام الأول.

وأضاف المستشار القانوني للجالية المصرية في فرنسا في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، أن القائمين على السفارة المصرية في السعودية بذلوا جهدًا كبيرًا لتسهيل كل العقبات وتذليلها أمام الناخبين.

وأكد أن الجالية المصرية في السعودية تعد من أكبر الجاليات في الوطن العربي بل في العالم كله وتتجاوز 2.8 مليون نسمة تقريبًا.

وأشار إلى أنه تم عمل غرف عمليات مكبرة من أجل زيادة عملية الوعي والإرشاد، مؤكدًا أن هذا نتج عنه توافد عدد كبير جدًا من أبناء الجالية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وتابع أنه لأول مرة نرى نسبة مشاركة تتجاوز 40% من أعمار بين 25 إلى 38 سنة، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي يقوم به ذوو الهمم في الانتخابات الرئاسية.