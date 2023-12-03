الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل تسعة مواطنين من بلدة بيت ريما

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تسعة مواطنين، من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، بينهم ثلاثة معتقلين محررين.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت كلًا من: المحرر مجدي منير رحيمي، والمحرر أنس حسن البرغوثي، والمحرر الجريح مؤيد خالد البرغوثي، وعبداللطيف عبدالسلام رحيمي، وعلي فادي عقل، وأمجد وليد البرغوثي، وماهر كمال الريماوي، وتيم فايز الريماوي، وثائر عادل الأسمر.

وأفادت المصادر ذاتها، بأن قوات الاحتلال احتجزت عددًا من المواطنين، وأغلقت المدخل الرئيسي للبلدة.

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رئيس الحكومة العراقية

وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني قد جدد في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نشرت تفاصيله أمس السبت مسئولية الحكومة العراقية بحماية "المستشارين والخبراء الأمريكيين" الذين يتمركزون في القواعد العسكرية العراقية لأغراض تدريب القوات العسكرية والأمنية العراقية على السلاح.

وفي وقت سابق نفذ الجيش الإسرائيلي حملات اقتحام واسعة معززة بآليات عسكرية فجر اليوم الأحد للقرى والبلدات في أنحاء الضفة الغربية، ترافقت مع اعتقالات واندلاع مواجهات مع الشبان.

وقالت مصادر محلية لـ"وفا"، إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي معززة بآليات عسكرية اقتحمت مدينة جنين من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.

وأضافت المصادر، أن طائرة استطلاع حلقت في سماء المدينة ومخيمها خلال اقتحام القوات التي انتشرت في عدد من أحياء المدينة، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة.

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