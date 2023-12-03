الأحد 03 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

غرفة عمليات التنسيقية: تزايد التصويت في اليوم الثاني واحتفالات للمصريين خارج السفارات والقنصليات

تصويت المصريين بالخارج
تصويت المصريين بالخارج

تابعت الغرفة المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سير العملية الانتخابية للمصريين في الخارج بمختلف دول العالم، ورصدت الغرفة المركزية انتظام سير العملية الانتخابية، وفقا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

تزايد الإقبال في اليوم الثاني للانتخابات في دول الخليج العربي

وتزايد الإقبال في اليوم الثاني للانتخابات في دول الخليج العربي خاصة الكويت والسعودية والإمارات وقطر، وبعض الدول الأوروبية مثل فرنسا وإسبانيا وهولندا، كما تلاحظ من خلال متابعي الغرفة صعوبة الأحوال الجوية في بعض الدول الأوروبية خاصة النمسا وسويسرا ألمانيا مما أثر على نسبة الإقبال في هذه الدول. 

txt

أحد أبناء الجالية المصرية في كندا لـ"الدستور": إقبال كبير على التصويت فى انتخابات الرئاسة

txt

بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال تشارك فى الانتخابات الرئاسية بقطر

رصدت غرفة العمليات المركزية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين احتفالات المصريين بالخارج في مختلف دول العالم خارج مقار السفارات والقنصليات، ولم ترصد الغرفة المركزية مخالفات لأي من الحملات الرسمية لأي من المرشحين، وتابعت الغرفة بيانات حملات المرشحين والبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، وتأكدت الغرفة المركزية للتنسيقية من تنفيذ السفارات والقنصليات لكافة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

بدء اليوم الثالث في نيوزلاندا  

كما أغلقت مقار اللجان الانتخابية في عدد كبير من دول العالم، وبدأ اليوم الثالث في نيوزلاندا في تمام الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لنيوزلاندا، في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة بفارق 11 ساعة.

وتجرى الانتخابات في 121 دولة على مدار 137 سفارة وقنصلية، وتتابعها الغرفة المركزية بالتنسيقية في جميع دول العالم وعلى مدار أيام التصويت.

بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الانتخابية للمصريين في الخارج الهيئة الوطنية للانتخابات دول الخليج العربي والإمارات وقطر

الأكثر قراءة

قرار عاجل من "تعليم الفيوم" بشأن ضرب مُعلمة وتمزيق ملابسها

عاجل| ياسر إبراهيم ينضم إلى القائمة.. الإصابات تضرب صفوف الأهلي قبل مونديال الأندية

جثمانه فى غزة.. من هو أكبر ضابط إسرائيلى قُتل فى هجوم "7 أكتوبر"؟

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

"الوطنية للانتخابات" ترد على مزاعم حمل الناخبين صور أحد مرشحى الرئاسة أمام القنصليات

كواليس سحب إسرائيل «وفد الموساد» من مفاوضات صفقة الأسرى.. ماذا حدث؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

ماجد حبته

لقاء هاريس والرئيس

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

محمد الفايدي

الحوار بين الإقناع والتأثير

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

جثمانه فى غزة.. من هو أكبر ضابط إسرائيلى قُتل فى هجوم "7 أكتوبر"؟

كواليس سحب إسرائيل «وفد الموساد» من مفاوضات صفقة الأسرى.. ماذا حدث؟

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس