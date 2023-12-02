أبناء الجالية المصرية فى دبي يرددون هتافات "تحيا مصر.. يحيا السيسي"

أعلن الدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، استمرار وتزايد أعداد أعضاء أبناء الجالية المصرية بدولة الإمارات، أمام مقر اللجنة الانتخابية فى دبي.

وحرص رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، على مشاركة أبناء الجالية المصرية في الهتافات التي رددوا، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، حيث تعالت هتافاتهم: "تحيا مصر.. يحيا السيسي".

وأشاد الدكتور محمود حسين، بالدور الكبير الذي يقوم بالقنصل المصري بدبي اشرف الديب، والذي قدم جميع التسهيلات لأبناء الجالية المصرية، وهو ما انعكس على وجود حالة من الإقبال الكبير على لجنة الانتخابات في دبي.

إقبال منقطع النظير للتصويت لصالح المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي



وأكد رئيس شباب المصريين بالخارج، أن الحملة الرسمية وأعضاء أمانة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن والنادي المصري بدبي، قدموا ملحمة كبيرة في حب الوطن، خلال أمس واليوم، حيث شهد يومي الجمعة والسبت، إقبال منقطع النظير للتصويت لصالح المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.



وكان الدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين الخارج، توجه فجر اليوم، إلى دولة الإمارات لمتابعة عملية تصويت ابناء الجالية في الانتخابات الرئاسية، والتواصل مع أعضاء الاتحاد لحشد المواطنين للمشاركة في الانتخابات، والتصويت لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد "حسين" أن هناك حالة من الإقبال الشديد من قبل المواطنين المتواجدين في دولة الإمارات، حيث قامت قيادات الجاليه بتوفير باصات في كل إماره من من الإمارات السبع، وهو ما ساهم في وجود حشود كبيرة من الناخبين.

وأشاد رئيس اتحاد المصريين بالخارج بجهود ودور قيادات الجالية،اعضاء لجنة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، وهم احمد ابو عجيله رئيس النادي المصري بدبي

د صبحي الجزيري بالفجيره وعضو مجلس اداره صندوق التكافل المصري والمستشار لطفي حسين رئيس نادي عجمان وماهر قنديل رئيس نادي ام القوين وتلمهندس يوسف الصديق ودينا حسين ومحمد الشافعي رئيس النادي المصري براس الخيمة.