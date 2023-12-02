محمد الباز: مصر تقف بحزم ضد العدوان الإسرائيلى وترفض تهجير الفلسطينيين

أدان الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، معتبرًا إياها عملًا من الانتقام الوحشي والعقوبة الجماعية، مشيدًا بالدور الذي تلعبه مصر في الدفاع عن القضية الفلسطينية.



وقال الباز، خلال لقائه ببرنامج "ملعب الفن"، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى عمار، عبر إذاعة راديو "أون سبورت إف إم"، إن مصر أبدت موقفًا حازمًا من فكرة نقل الفلسطينيين إلى سيناء، وأنها حذرت المجتمع الدولي من الانخراط في هذا السيناريو الخطير، مؤكدًا أن مصر لن تقبل بأي خطوة تقوض حقوق الفلسطينيين وتعرضهم للتهجير والتشريد.

وأضاف الباز، أن مصر تقود مبادرات إقليمية ودولية لوقف العدوان الإسرائيلي، وأنها تحرص على تهدئة التوتر وإحلال السلام، مشيرًا إلى أن عملية 7 أكتوبر لا يمكن أن تكون مبررًا للعنف والقمع الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين.