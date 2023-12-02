السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة كمال يعلق على معاودة إسرائيل القصف على قطاع غزة بعد الهدنة: "جنون"

أسامة كمال
أسامة كمال

علق الإعلامي أسامة كمال على تصريحات حكومة إسرائيل بأنها ستعيد القصف على قطاع غزة فبعد الهدنة، قائلًا: "كنت أقول الأسبوع الماضي أنه من المستحيل أن تعاود إسرائيل الضرب مرة أخرى، لأن هذا يعتبر جنون، وهل من المعقول وجود جنون بهذا الشكل؟ هل يوجد جنون مثل جنون إسرائيل وهل يوجد جنون مشابه لجنون العالم بقبوله لهذا، هل هذا شيء معقول ومنطقي؟ هل بعد كل هذه المظاهرات الحاشدة التي خرجت في العالم وقت مجزرة إسرائيل في غزة لتعقد الهدنة ومن ثم هدأت الشعوب، لتعاود إسرائيل مرة أخرى وكأنك يا أبو زيد ما غزيت وكأن شيئًا لم يكن وتبدأ من جديد عمليات القصف والقتل بوحشية".

وأضاف الإعلامي أسامه كمال خلال تقديمه برنامج "مساء dmc" الماع عبر قناة dmc: هل تعب العالم من التظاهر خلال الفترة السابقة للهدنة، ولم يعد قادرًا على استجماع قواه ويعود مرة أخرى إلى الشوارع وعواصم العالم، معقبا: "الحقيقة أنا لا أفهم، ولا أفهم الساسة في العالم كيف يتعاملون مع هذه القضية بهذا الشكل؟!". 

الإعلامي أسامة كمال انتهاء الهدنة غزة إسرائيل حماس قص اسرائيل

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