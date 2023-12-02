محافظ الغربية يتابع موقف السلع بالأسواق والمنافذ وإجراءات ضبط الأسعار

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، متابعته لجميع الأسواق والمنافذ وإجراءات ضبط الأسعار بها، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

وتابع محافظ الغربية تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية، والتي يأتي تنفيذها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، في الـ 12 مركز ومدينة بالمحافظة عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا.

وتفقد المحافظ خلال الاتصال المعارض بمختلف المراكز والمدن للاطمئنان على توافر المنتجات والسلع الغذائية المعروضة، وتابع منافذ معا ضد الغلاء بحي أول وثان ومركز ومدينة طنطا، كما تابع منافذ معا ضد الغلاء بحي أول وحي ثان ومركز ومدينة المحلة.

وخلال متابعته، عقد محافظ الغربية مقارنة بين أسعار السلع في كل مركز ومدينة لخفض الأسعار المرتفعة، كما حرص على سؤال والاستماع لآراء المواطنين في الأسعار والمنافذ.

وقال المحافظ إن المحافظة تحرص على التوسع في إقامة المنافذ وتوفير احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات.

ووجه المحافظ بضرورة توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات.

كما وجه بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول، لضمان تلبية احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية مع الحرص على عدم وجود نواقص بالمعارض، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، ووضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطنين.

كما وجه المحافظ بزيادة جميع أنواع الخضروات والفواكه بالمعارض مع مراعاة المقارنة بين الأسعار مع المعارض ومع الأسعار بالخارج لجذب المزيد من المواطنين، بالإضافة إلى توفير منتجات لحوم أكثر.

وأكد محافظ الغربية ضرورة المتابعة الدورية لما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة بجميع المدن بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق والمحال التجارية والمولات ومتابعة ما يتم رصده من شكاوى المواطنين في حال وجود شكوى في هذا الشأن، مشددا على تكثيف اللجان من التموين والجهات المعنية لمنع أية محاولات لإخفاء السلع، أو عدم وضع التسعيرة، والتعامل الفوري مع أي محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع.