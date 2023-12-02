مارسيال وراشفورد يقودان هجوم مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل

أعلن إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الذي سيواجه نيوكاسل يونايتد ضمن لقاءات الجولة الـ14 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقود ماركوس راشفورد هجوم مانشستر يونايتد في مباراة اليوم.



وجاء تشكيل مانشستر يونايتد على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: أرون وان بيساكا، هاري ماجواير، لوك شاو، ديوجو دالوت.

وسط الملعب: سكوت ماكتومناي، ماينو، برونو فيرنانديز.



الهجوم: ماركوس راشفورد، أنطوني مارسيال، أليخاندرو جارناتشو.

فيما جاءت دكة بدلاء مانشستر يونايتد على النحو الآتي: "رايندير، فيكتور ليندلوف، سيرجيو ريجيليون، رافائيل فاران، سفيان أمرابط، فاكوندو بيليستري، دوني فان دي بيك، أنتوني، راسموس هويلوند".

ويتطلع مانشستر يونايتد لمواصلة الانتصارات التي حققها خلال الجولات الماضية في بطولة الدوري الانجليزي من أجل الاستمرار في تحسين موقفه بجدول ترتيب البطولة، فيما يرغب فريق نيوكاسل في تحقيق الفوز من أجل الدخول في المنافسة على المربع الذهبي للبطولة.



ويتطلع كلًا من الفريقين للانتصار من أجل رفع الروح المعنوية للاعبين خاصة بعد التعثر في بطولة دوري أوروبا بالتعادل أمام جالاتا سراي بالنسبة لمانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان ضد نيوكاسل.

ويسعى كلًا منهما لإيقاف الآخر من أجل الاستمرار في تسلق جدول الدوري نحو الصراع على المربع الذهبي، إذ يفصلهما في الترتيب نقطة واحدة.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 23 نقطة وخلفه في المركز السابع يأتي نيوكاسل يونايتد برصيد 22 نقطة.