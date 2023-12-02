كولر: أهدرنا العديد من الفرص المحققة أمام يانج أفريكانز

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق قدم مباراة جيدة أمام فريق يانج أفريكانز التنزاني، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن الأهلي تحصل على العديد من الفرص وكان لديه فرصتان محققتان للتسجيل في الشوط الأول، وكذلك تحسنت الأمور في الشوط الثاني الذي شهد سيطرة واستحواذًا كبيرين وخطورة على مرمى المنافس.

وأوضح: «خضنا اللقاء وسط ظروف صعبة من حيث درجات الحرارة والرطوبة».

وأكمل: «سعداء للغاية بعودة عمرو السولية إلى المشاركة في المباريات من جديد خاصة أنه لاعب مميز وصاحب خبرات كبيرة ومنح إضافة ملموسة لوسط الملعب، كذلك كريم فؤاد كان مميزًا وأظهر خطورة كبيرة على مرمى المنافس».

وأشار كولر إلى أن الأهلي كان بمقدوره تحقيق الفوز لولا غياب التوفيق وإهدار الفرص، ولكنها طبيعة كرة القدم التي تعتبر الأخطاء جزءًا منها.

واستكمل: «كل اللاعبين قدموا المطلوب منهم على أفضل ما يكون، والبدلاء ظهروا بشكل مميز خاصة أفشة والسولية وكريم فؤاد وكذلك طاهر الذي أزعج دفاعات يانج أفريكانز حتى نهاية اللقاء».

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التعادل الإيجابي يحسم مباراة يانج أفريكانز والأهلي

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل بيرسي تاو هدف التقدم لصالح الأهلي في الدقيقة 87 قبل أن يتعادل باكوم زوزوا لصالح يانج أفريكانز في الدقيقة 91.

ارتفع رصيد الأهلي عند 4 نقاط في الصدارة وحصد ياج أفريكانز أول نقطة في المركز الرابع.

جاءت بداية المباراة هادئة من جانب الأهلي، مما منح الفرصة للاعبي يانج أفريكانز للاستحواذ على الكرة، وحصل الفريق التنزاني على أكثر من ركنية دون فاعلية على المرمى.



وأضاع يانج أفريكانز فرصة محققة لافتتاح التسجيل في الدقيقة العاشرة، حيث تلقى كليمان مزيزي تمريرة بينية من ستيفاني عزيز كي انفرد على إثرها بالمرمى، لكنه سدد برعونة، ليبعدها الحارس محمد الشناوي بقدمه لركنية لم تسفر عن شيء.



بدأ الأهلي الدخول لأجواء المباراة بمرور الوقت، وأطلق إمام عاشور أول تسديدة للفريق الأحمر خلال اللقاء في الدقيقة 14 من خارج منطقة الجزاء، لكن الكرة ذهبت لمنتصف المرمى، ليمسكها دجيجي ديارا، حارس مرمى يانج أفريكانز، بثبات.



حاول الأهلي استغلال المساحات الخالية في دفاع يانج أفريكانز، وقاد كهربا هجمة سريعة للفريق الأحمر في الدقيقة 18، ليمرر كرة عرضية زاحفة من الجانب الأيسر، قابلها حسين الشحات، الخال من الرقابة، بتسديدة غير متقنة من داخل المنطقة، لكنه أطاح بالكرة بعيدة تماما عن المرمى، مهدرا فرصة مؤكدة للتسجيل.



وعاد مزيزي لتهديد مرمى الاهلي مجددا في الدقيقة 33، حيث تسلم عرضية من الجانب الأيسر، بعدما مرت من الدفاع بغرابة شديدة، ليروض الكرة لنفسه ويسدد من داخل المنطقة، غير أن الكرة ذهبت بمحاذاة القائم الأيمن مباشرة.



وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول استحواذا متبادلا على الكرة دون خطورة على المرميين، لينتهي بالتعادل بدون أهداف.



أجرى الأهلي تبديله الأول قبل انطلاق الشوط الثاني بنزول محمد مجدي أفشة بدلا من إمام عاشور.



بدأ الشوط الثاني بهجوم مباغت من جانب الأهلي، الذي أضاع فرصة مؤكدة في الدقيقة 48 عن طريق محمود كهربا، الذي سدد برعونة من داخل المنطقة، ليبعدها الدفاع لركنية أثمرت عن ضربة رأس من رامي ربيعة إلى خارج الملعب.



وأضاع كهربا فرصة أخرى في الدقيقة 52، حينما انفرد بالمرمى وراوغ الحارس وسدد كرة أبعدها الدفاع من على خط المرمى، أعقبها تسديدة بعيدة المدى من حسين الشحات في الدقيقة 59، اصطدمت في المدافعين لتذهب لركنية.



دفع الأهلي بثلاثة تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 68 بنزول عمرو السولية وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد بدلا من مروان عطية وحسين الشحات وكهربا.



وكاد بدلاء الأهلي أن يساهموا في افتتاح التسجيل للأهلي في الدقيقة 73، بعدما تلقى كريم فؤاد تمريرة بينية من طاهر، لينفرد بالمرمى ليضع الكرة على يسار ديارا، الذي أبعدها باقتدار لركنية لم تستغل.



وحملت الدقيقة 86 البشرى لجماهير الأهلي، بعدما أحرز بيرسي تاو هدفا للفريق الأحمر، حيث مرر أفشة تمريرة سحرية لكريم فؤاد، الذي أرسل كرة عرضية من الناحية اليسرى، فشل مدافعو يانج أفريكانز في التعامل معها، لتصل الكرة للنجم الجنوب أفريقي، الذي وضع الكرة بضربة رأس في المرمى الخالي، مستغلا الخروج الخاطيء لديارا.



لم يهنأ الأهلي بهدفه كثيرا بعدما أحرز باكوم زوزوا هدف التعادل للفريق التنزاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.



واستغل زوزوا خطأ تمركز دفاع الأهلي، بعدما تلقى الكرة داخل المنطقة، ليطلق قذيفة مدوية دون مضايقة من أحد، واضعا الكرة على يمين الشناوي وتسكن الشباك.



وعاد الأهلي لهوايته في إضاعة الفرص السهلة، بعدما تابع طاهر تسديدة من أفشة في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع ليجد نفسه منفردا بالمرمى ويسدد دون تركيز، ليتصدى حارس أصحاب الأرض للكرة بنجاح، وينتهي اللقاء بالتعادل.