الأربعاء.. عرض فيلمي “الخيامية” و"شد الحبل" بمركز الثقافة السينمائية

يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور حسين بكر،عرضا سينمائيا لفيلم “الخيامية” للمخرج هاشم النحاس من إنتاج القومي للسينما.

ويتناول فيلم “الخيامية” حرفة صناعة الخيامية الشائعة الاستخدام في السرادقات وكسوة الدواب والمعلقات الجدارية للأضرحة.

كما من المقرر عرض فيلم “شد الحبل” سيناريو وإخراج نهاد العشري وإنتاج القومي للسينما، والذي يتناول حرفة صناعة الحبال واستخداماتها المختلفة.

وقال الدكتور حسين بكر في بيان له، إن المركز القومي للسينما يحرص دائما على إحياء التراث السينمائي وعرض الكنوز التراثية التي يمتلكها المركز، مشيرا إلى أن العروض ستقام يوم الأربعاء المقبل الموافق ٦ ديسمبر الجاري وذلك في تمام الساعة السادسة مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية والحضور مجاني للجمهور العام.

يذكر أن فعاليات مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية.

القومي للسينما وصندوق التنمية يُنظمان أسبوعًا لسينما فلسطين

ينطلق الأحد المُقبل، "أسبوع السينما الفلسطينية" والذي ينظمه المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور حسين بكر، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، بسينما الهناجر، بساحة دار الأوبرا المصرية.

ويقام "أسبوع السينما الفلسطينية" تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وضمن الفعاليات التي تُقيمها الوزارة للتضامن مع القضية الفلسطينية.

ومن المقرر أن تبدأ الفعاليات التي تنطلق يوميا في تمام السادسة مساء، بعرض الفيلم الوثائقي الطويل "من تحت الركام" إخراج ANNE TSOULIS، تعقبه ندوة يُديرها الناقد السينمائي، عصام زكريا، ويتحدث فيها مدير التصوير، الدكتور محمد شفيق، والمخرج طارق يخلف.

ويُعرض الفيلم الوثائقي الطويل "شيرين أبو عاقلة"، إخراج معن سمارة، ثاني أيام البرنامج الإثنين ٤ ديسمبر الجاري، وتعقبه ندوة يديرها الكاتب الصحفي، أيمن الحكيم، ويستضيف خلالها مدير التصوير الدكتور محسن أحمد.

أما يوم الثلاثاء ٥ ديسمبر الجاري، فيُعرض الفيلم الوثائقي الطويل "العنصرية"، إخراج فايق جرادة، تليه ندوة يديرها الناقد السينمائي، أسامة عبد الفتاح، بحضور المخرج فايق جرادة.

كما يُعرض يوم الأربعاء ٦ ديسمبر الجاري، الفيلم الوثائقي الطويل "كريم حُرًا" إخراج خليل جبران، تعقبه ندوة يديرها الناقد السينمائي، إسلام أحمد علي، ويستضيف خلالها مدير التصوير، سعيد الشيمي.

والخميس ٧ ديسمبر الجاري، يُعرض الفيلم الروائي الطويل "غزة مونامور"، وتعقبه ندوة تديرها الناقدة السينمائية، شاهندة محمد، وتستضيف خلالها المخرجة هالة جلال.

وتختتم الفعاليات، الجمعة ٨ ديسمبر الجاري، بعرض فيلم التحريك "البرج" إخراج MATS GRORUD، تليه ندوة يُديرها الناقد السينمائي، أحمد سعد الدين، ويتحدث خلالها فنان الرسوم المتحركة الدكتور معتز الشحري.