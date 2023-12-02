السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الإعلامية أسما إبراهيم تتعرض لوعكة صحية مفاجئة (صور)

أسما إبراهيم
أسما إبراهيم

تعرضت الإعلامية أسما إبراهيم لوعكة صحية مفاجئة نقلت على إثرها لأحد المستشفيات في القاهرة الكبرى، طالبة من جمهورها الدعاء لها.

 

ونشرت أسما إبراهيم عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، صورة لذراعيها خلال تلقيها العلاج، معلقة: "الحمد لله".

 

وتفاعل عدد كبير من رواد السوشيال مع خبر تعرض الإعلامية أسما إبراهيم، مقدمة برنامج "حبر سري"، داعين لها بالشفاء العاجل وأن تعود كما كانت بصحة جيدة، ولم تفصح حتى الآن عن نوع الوعكة الصحية التي تعرضت لها واستدعت نقلها إلى المستشفى.

الإعلامية أسما إبراهيم فى فريق المتطوعين بالهلال الأحمر المصري

 

شاركت الإعلامية أسما إبراهيم فى فريق المتطوعين بالهلال الأحمر المصري، لتجهيز المساعدات الطبية والغذائية لأهالى قطاع غزة.

 

ونشرت أسما عددًا من الصور ومقطع فيديو عبر إنستجرام ظهرت فيه وهى ترتدى الملابس الرسمية لجمعية الهلال الأحمر المصري معلقة على الفيديو: "ادعموا غزة".

الإعلامية أسما إبراهيم اسما ابراهيم وعكة صحية وعكة صحية مفاجئة الإعلامية أسما إبراهيم تتعرض لوعكة صحية مفاجئة

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