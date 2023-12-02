السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ناخبة مصرية بالعراق: "هدبح دبيحة لو السيسي فاز" (فيديو)

ارشيفية
ارشيفية

أعربت سيدة مصرية مقيمة في العراق عن سعادتها البالغة لمشاركتها في الانتخابات الرئاسية 2024 برغم إصابتها بكسر في ساقها، قائلة إنها ستذبح ذبيحة في حالة فوز المرشح عبد الفتاح السيسي.

وشهد اليوم السبت إقبالاً من الجاليات المصرية المقيمة في العراق على مقار اللجان الإنتخابية  للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في الساعات الأولى من اليوم الثاني.

وشهد مقر السفارة المصرية في العراق إقبالًا كبيرًا من أبناء الجالية المصرية؛ للمشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية، وحرصوا على التوافد منذ الساعات الأولى من بدء عملية التصويت.

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وتواصل غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 في عملها لليوم الثاني على التوالي، اليوم السبت، حيث تقوم الغرفة باستقبال استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج بشأن العملية الانتخابية والرد عليها، فضلا عن تذليل أي عقبات تواجه المصريين بالخارج خلال أيام الانتخابات للتيسير عليهم للإدلاء بصوتهم والقيام بممارسة حقهم الدستوري، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات.

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

وبدأت الجاليات المصرية بالخارج، أمس الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم. 

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2zKHzKjCWobXYnIIwpVzm25KnS6aiOF8951waAG9BSZHH3x_DOh1bEfjo&v=SFh9UPfth7s&feature=youtu.be

 

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