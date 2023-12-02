السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير العدل الفلسطينى: ما يحدث فى غزة جريمة إبادة جماعية

محمد فهاد الشلالدة
محمد فهاد الشلالدة

أكد الدكتور محمد فهاد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، أن ما يحدث في غزة جريمة إبادة جماعية ولنا أحقية التصدي لذلك بما يكفله لنا القانون الدولي.

وأضاف وزير العدل الفلسطيني، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن الأمم تتحمل كمنظمة دولية مسئولية ما يحدث للشعب الفلسطيني ونطالبها بالتدخل لإيجاد حل.

وأوضح وزير العدل الفلسطيني، أننا طالبنا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بضرورة التحقيق الفوري في كل الجرائم المرتكبة من جيش الاحتلال في قطاع غزة، إضافة إلى مطالبة لجنائية الدولية بتوجيه تهم جرائم الحرب لما يرتكبه جيش الاحتلال في قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية غزة إبادة جماعية القانون الدولي جرائم الحرب

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