الرئيس السيسى يشارك فى الاحتفال باليوم الوطنى لدولة الإمارات (صور)

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت، في الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقدم بالتهنئة إلى شقيقه الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، متمنيًا للإمارات وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي إن الرئيسين أعربا عن الاعتزاز المتبادل بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والإمارات، على مستوى القيادتين وعلى المستوى الشعبي.

كما تقدم الرئيس السيسى بالتهنئة على الاستضافة الناجحة للإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية ⁧الأمم المتحدة⁩ الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، والمنعقدة بمدينة إكسبو دبي.

السيسي يشارك في الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات

السيسي يشارك في الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات

السيسي يشارك في الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات