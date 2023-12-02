السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

احتفال لاعبي الزمالك بعيد ميلاد أوباما قبل مباراة سوار الغيني

أوباما
أوباما

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعيد ميلاد يوسف أوباما لاعب الفريق قبل انطلاق مران اليوم، استعدادًا للقاء سوار الغيني في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ووجه لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني التهنئة ليوسف أوباما في لافتة طيبة منهم قبل انطلاق مران اليوم.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره سوار الغيني في التاسعة مساء غدًا الأحد، باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الاجتماع الفني 
عُقد ظهر اليوم السبت الاجتماع الفني لمباراة سوار الغيني والزمالك في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في التاسعة مساء غدًا الأحد باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض " القميص الأبيض والشورت الأبيض" في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأخضر.

وسيرتدي فريق سوار زيه باللون الأزرق " القميص الأزرق والشورت الأزرق" في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون البرتقالي.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على منح الفريق الغيني 200 دعوة لحضور المباراة، وحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من باسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، وأحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، وممثلي النادي الغيني، بالإضافة إلى طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة بقيادة الجنوب أفريقي أبونجيل توم.

الزمالك يوسف أوباما أوباما الكونفدرالية الافريقية الكونفدرالية سوار الغيني سوار باستاد السلام

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