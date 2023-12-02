ماراثون الانتخابات الرئاسية.. إقبال كثيف وتوفير أدوات الاقتراع للمصريين بالخارج

شهد اليوم الثاني من عملية التصويت في الانتخابات المصرية بالخارج، إقبالًا كبيرًا من المصريين في الخارج، إيمانًا منهم بضرورة وأهمية الإدلاء بصوتهم وحقهم الانتخابي وذلك على مدار ثلاثة أيام بداية من أول شهر ديسمبر إلى اليوم الثالث من نفس الشهر.

فمع بدء عمليات تصويت المصريين في الخارج في 137 لجنة اقتراع في السفارات والقنصليات المصرية في 121 دولة، فتحت لجان الاقتراع أبوابها في المواعيد القانونية بداية من الساعة 9 صباح بالتوقيت المحلي لكل دولة.

وشهدت اللجان إقبالًا متفاوتًا تزايد في الدول العربية التي تضم النسبة الأكبر من الجاليات المصرية، ويتفاوت بنسب أقل في الدول الأجنبية والتي قد تأثرت بالعوامل الجوية الباردة في مختلف الدول مع فصل الشتاء، وموافقة اليوم الأول ليوم عمل رسمي بالإضافة إلى بعد مقار الاقتراع داخل الدولة عن أماكن الإقامة للمصريين والذي يتطلب السفر أحيانا للوصول إلى هذه اللجان.

ومن المتوقع أن يزيد الإقبال مع اليومين الثاني والثالث وخاصة لمواكبتهم بإجازة نهاية الأسبوع.

توفير أدوات الاقتراع في مختلف اللجان

وفي سياق متصل يقول أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، إنه يجرى متابعة ورصد الإجراءات المنضبطة داخل لجان اقتراع المصريين في الخارج، وتوفير أدوات الاقتراع في مختلف اللجان.

وأشاد فوقي خلال حديثه لـ “الدستور” بالتيسيرات التي أتاحتها الهيئة الوطنية للانتخابات بإمكانية تصويت كل مصري يحمل بطاقة رقم قومي وإن لم تكن سارية، أو من يحمل جواز سفر مدون به الرقم القومي، ويحق لكل مصري تجاوز 18 عاما قبل الإعلان عن دعوة الناخبين للتصويت ومسجل بقاعدة الناخبين مع إمكانية التعرف على الموقف الانتخابي من الموقع الالكتروني للهيئة.

وتابع فوقي: “كنا نأمل في توافر الدليل الاسترشادي للانتخابات الرئاسة المصرية قبل عملية الاقتراع وإتاحتها للمنظمات المصرح لها بمتابعة الانتخابات”.

وناشد فوقي، الهيئة الوطنية للانتخابات بسرعة إصدار تصاريح المتابعين المحليين حتى يمكن تسليمها إلى المتابعين بوقت مناسب قبل بدء التصويت في الداخل حتى نتلافى المأخذ في التأخر في إصدار التصاريح الدولية لمتابعي الفرق الدولية وتسبب في صعوبات التواجد داخل اللجان اليوم.

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

ويتم إجراء انتخابات الرئاسة المصرية 2024 خارج البلاد لمدة 3 أيام هي: 1 و2 و2023/12/3، وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، ويتم إجراءها في الداخل أيام 10 و11 و2023/12/12، والتي يتنافس فيها أربعة مرشحين.

وانطلق تصويت المصريين في الخارج في كل "بوليفيا- كندا- الولايات المتحدة- كوبا- فنزويلا- الجالية المصرية في باريس- الجالية المصرية في اليونان- الجالية المصرية بالصين – السعودية – الكويت – البحرين- قطر وغيرها".