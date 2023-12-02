وزير الاتصالات يزور محافظة المنيا غدًا

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، غدًا الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي سيقوم بزيارة للمنيا لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية التي تم تنفيذها في قرى مراكز المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري.

وتتضمن جولة وزير الاتصالات في محافظة المنيا زيارة جامعة المنيا لتفقد معامل مركز ابتكار مصر الرقمية واستعراض عدد من النماذج الناجحة للشركات والأفراد. كما سيقوم وزير الاتصالات والوفد المرافق له بزيارة وتفقد مركز مبيعات المحافظة المطور في مدينة المنيا.

وكان محافظ المنيا قد تابع الجهود التنسيقية مع جامعة المنيا للإعداد لمهرجان "ابتكار" في نسخته الثانية عشرة لشباب الجامعات والمعاهد العليا وأكاديمياتها الحكومية والخاصة في المجالات الأدبية والعلمية والفنية. وسيتم تنفيذ المهرجان على ثلاث مراحل، ابتداءً من شهر أكتوبر 2023 حتى أبريل من العام المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أكد المحافظ أهمية رعاية المواهب الشابة من أبناء المحافظة ودعم كل الأنشطة والمبادرات والمسابقات الساعية لاكتشاف المواهب والقدرات الإبداعية، خاصة لدى شباب الجامعات والمعاهد العليا، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية حريصة على وضع الشباب وطموحاتهم وآمالهم في مقدمة أولويات استراتيجية الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة برعاية شخصية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وحث المحافظ شباب المنيا والمواطنين على ضرورة المشاركة القوية والفعالة في الانتخابات الرئاسية 2024، التي ستقام في أيام 10 و11 و12 ديسمبر، وأن يكونوا في مقدمة الصفوف لرسم صورة مشرفة لمصر يشهدها العالم، وتثبت للجميع أن شباب مصر قادر على ممارسة الديمقراطية وكل الاستحقاقات الدستورية بما يليق بحاضر ومستقبل مصر وحضارتها العريقة.