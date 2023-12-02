السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالي أسوان يعلنون تأييدهم للمرشح عبد الفتاح السيسي

من مؤتمر التحالف
من مؤتمر التحالف الوطنى

شهدت مدينة أسوان، مساء اليوم، تنظيم التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى بالتعاون مع مؤسسة تنمية الأسرة المصرية واتحاد رائدات الأعمال العربية، مؤتمر جماهيري حاشد لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، تحت شعار "حكاية وطن"، في قاعة أعضاء هيئة التدريس بشارع كورنيش النيل، وبحضور أعضاء مجلس النواب والشيوخ، والقيادات الدينية، بالإضافة إلى عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية على مستوى محافظة أسوان.

حشود لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

وتوافد عدد كبير من الممكن تخطى الالاف من جميع مراكز محافظة أسوان، وذلك لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لدعم التنمية والامن بالبلد واستكمال مسيرته.

تعليق بنارات للأحزاب السياسية لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى 

وحرصت الأحزاب السياسية وجامعة أسوان على تعليق بنارات في جميع أنحاء المؤتمر الجماهيري الحاشد التى تعلن دعمهم وتأييدهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وشهد المؤتمر الجماهيري الحاشد لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة حضور المئات من السيدات ليعلنوا تأييدهم للمرشح فى المرحلة القادمة لاستكمال مسيرته. 

توافد المئات لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي 

وتوافد المئات من المواطنين بقرية غرب أسوان لحضور المؤتمر الجماهيري الحاشد ليعلنوا دعمهم وتأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

حضور قوى للعناصر النسائية 

وشهد مؤتمر دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية لفترة  جديدة، حضور عدد كبير وقوي من السيدات ليعلنوا تأييدهم أيضًا.

من مؤتمر التحالف الوطنى
من مؤتمر التحالف الوطنى
من مؤتمر التحالف الوطنى
من مؤتمر التحالف الوطنى
من مؤتمر التحالف الوطنى
من مؤتمر التحالف الوطنى
من مؤتمر التحالف الوطنى
من مؤتمر التحالف الوطنى
من مؤتمر التحالف الوطنى
من مؤتمر التحالف الوطنى
من مؤتمر التحالف الوطنى
من مؤتمر التحالف الوطنى
من مؤتمر التحالف الوطنى
من مؤتمر التحالف الوطنى
من مؤتمر التحالف الوطنى
من مؤتمر التحالف الوطنى
من مؤتمر التحالف الوطنى
من مؤتمر التحالف الوطنى
من مؤتمر التحالف الوطنى
من مؤتمر التحالف الوطنى
من مؤتمر التحالف الوطنى
من مؤتمر التحالف الوطنى
من مؤتمر التحالف الوطنى
من مؤتمر التحالف الوطنى
من مؤتمر التحالف الوطنى
من مؤتمر التحالف الوطنى
مدينة اسوان الأحزاب السياسية توافد الالاف الاهالي مؤتمر جماهيري دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

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