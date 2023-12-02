إقالة مدير مدرسة في كفر شكر من منصبه بسبب الإهمال

قرر اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إقالة مدير مدرسة الحرية الابتدائية في كفر شكر من منصبه بسبب الإهمال في مهام عمله وعدم القيام بها على أكمل وجه، ووجود أساسات داخل حمامات المدرسة، أثناء تفقد محافظ القليوبية للجان والمقار الانتخابية في مدينة كفر شكر، حيث لاحظ تدني مستوى النظافة وعدم جاهزية المدرسة لاستقبال أعضاء اللجنة الانتخابية.

وعلى الفور، أصدر قرارًا بإقالة مدير مدرسة الحرية الابتدائية بسبب إهماله في مهام عمله، وتكليف مدير آخر للقيام بالعمل والمهام المطلوبة، وذلك بحضور الدكتور بكر عبد المنعم، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، وعدد من قادة التربية والتعليم.

وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة قد أنهت استعداداتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية القادمة، والمقرر إنعقادها في أيام 10، 11، 12 ديسمبر المقبل. وأشار إلى أنه تم تجهيز 365 مقرًا انتخابيًا و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، بما في ذلك 9 لجان للمغتربين. وتبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالي 3 ملايين و512 ألفًا و682 ناخبًا وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

وشدد محافظ القليوبية على رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة والتأكد من مدى جاهزية المقرات الإنتخابية من الناحية الأمنية، وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن إنتظار لائقة لكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم.

ووجه محافظ القليوبية رؤساء الوحدات المحلية بتوفير كافة سبل الدعم اللازم لجميع عناصر العملية الإنتخابية والتنسيق التام بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد، مشددًا برفع درجة التأهب بكافة المستشفيات وعمل خطة للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقرات الإنتخابية للتعامل الفوري في حالة حدوث طوارئ.