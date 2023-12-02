السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا أغناطيوس يترأس رسامة شمامسة جدد بإيبارشية المحلة الكبرى

كنيسة
كنيسة

صلى نيافة الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى القداس الإلهي، أمس، في كنيسة القديسين جوارجيوس والأنبا أنطونيوس بالمحلة الكبرى.

 وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة عدد من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل) وعدد آخر في رتبة أغنسطس (قارئ) للخدمة بالكنيسة ذاتها.

رسامة شمامسة بكنيسة الشهيد مار جرجس منشية الصدر

وعلى صعيد أخر.. صلى نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية صباح اليوم القداس الإلهي في كنيسة الشهيد مار جرجس بمنشية الصدر، وعقب صلاة الصلح رسم نيافته مجموعة من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة، بعضهم برتبة إبصالتس (مرتل) والبعض الآخر برتبة أغنسطس (قارئ).

" الاضطرابات النفسية والإدمان والميديا" في مؤتمر كهنة ببا والفشن

وعلى صعيد أخر، اختتم مجمع كهنة إيبارشية ببا والفشن مؤتمر صوم الميلاد، والذي أقيم ببيت زوار دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، في الفترة من السادس والعشرين وحتى التاسع والعشرين من نوفمبر الماضي.

حاضر في المؤتمر من أحبار الكنيسة بجانب نيافة الأنبا إسطفانوس أسقف الإيبارشية، صاحبا النيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، وعدد من أساتذة معاهد المشورة والطب النفسي.

لكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023، صوم الميلاد المجيد لعام 2023، الذي يستمر لمده 42 يومًا تنتهي في ليلة عيد الميلاد المجيد في 6 يناير 2024.

وخلال صوم الميلاد 2023 يترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صلوات القداسات الإلهية على مدار ايام صوم الميلاد المجيد، إذ تقيم الكنائس داخل مصر وبلاد المهجر أكثر من قداسًا على مدار اليوم طيلة فترة الصوم.

◄إغلاق الأديرة

وخلال صوم الميلاد المجيد لعام 2023، تعلن الأديرة عن إغلاق أبوابها أمام الزوار، وذلك كعادة الرهبان والراهبات الأديرة بإغلاق أبواب الأديرة ومنع استقبال الزوار، وذلك لحاجة رهبان الأديرة بقضاء خلوة صوم الميلاد، على أن تفتح أبوابها أمام الزوار صباح عيد الميلاد المجيد.

◄طقس الصوم

طقس الصوم من بداية الصوم إلي أول كيهك علي أن يكون بالألحان السنوية بإضافة قسمة صوم الميلاد وجملة ختام الصلوات الجماعية الخاصة بصوم الميلاد أيضًا.

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