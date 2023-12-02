أحمد عبدالله محمود: الشركة المتحدة صاحبة فضل في استمراري

أعرب الفنان أحمد عبدالله محمود، عن سعادته بإعادة طرح مسلسل "حدث بالفعل"، حكاية ريش أبيض عبر شبكة قنوات cbc، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، متابعًا: "الشركة المتحدة صاحبة الفضل عليّا في استمراري في عالم الفن، لذا انا اعتبر نفسي ابن المتحدة".

وتابع محمود في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "تحمست للحكاية بسبب أبطالها، الذين أحببت العمل معهم كثيرًا، فالفنان ماجد المصري أخويا الكبير، ورنا رئيس صديقتي من زمان حيث عملت معيّ في بدايتها الفنية، من خلال مسلسل وضع أمني، وبسمة كنت أتمني العمل معها، في الحقيقة كما طاقم العمل من بينهم المخرج هشام الرشيدي، والمؤلف فادي النجار".

وأضاف نحن في حاجة إلى وجود مسلسلات مكوّنة من 3 حلقات كما حدث في مسلسل "حدث بالفعل"، ليكون مواكب لعصر السرعة الذي نعيشه وحتي لا يشعر المشاهد بالملل أيضًا، متابعًا: "هذه الحكاية أشبه بالفيلم".

وعن طريقة تحضيره للشخصية، قال: "حسيته واد شيك، غير كل الشخصيات التي جسدتها من قبل، يعني اعتبرته بمثابة تغيير لجلدي، وفي نفس الوقت تحسي إنه ملغبط، ومدربك، وهي شخصية ليست سوية، هو المفروض معاه فلوس كثيرة ومحروم منها، لذا يريد طول الوقت أن يشعر أنه معاه فلوس".

وعن كواليس العمل، قال: "انا لبست حاجات من لبسي الشخصي للتحضير الشخصية، لأني بحب لبس البراندات طبيعة الأمر، ولكي يظهر أنه بالفعل شخص يهتم بالبراندات داخل تفاصيل الشخصية أحضرت لبسي، وحدث موقف كوميدي هو أنه أحد بناطيلي قُطع بعد أن ارتديته في أحد المشاهد على البحر، وهو من البناطيل المقربة لقلبي كثيرًا".

ولفت إلى أن فكرة المسلسل هي طرح للمشكلة، ليلتفت الشخص للمشكلة سواء كانت فيه أو في شخصيات محيطة به، ويبدأ يجد الحلول التي تعالج هذا المرض النفسي أو المشكلة التي توجد فيه.