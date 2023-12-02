قنصل مصر فى لوس أنجلوس: العملية الانتخابية تجرى بكل سهولة وتنظيم

قال السفير حسام الدين محمد، القنصل المصري بولاية لوس أنجلوس الأمريكية، رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات المصرية، إن العملية الانتخابية تجري بكل سهولة مع الالتزام بضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف السفير حسام الدين، خلال تصريحات له عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المواطنين يستطيعون أن ينتخبوا بسلاسة، والأعداد ستكون كبيرة، وهناك إقبال بسبب التنظيم الجيد.

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

وبدأت الجاليات المصرية بالخارج، أمس الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).