السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهم بالتعدى على جاره لخلافات الجيرة بالأميرية للجنايات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أحالت نيابة الأميرية اليوم السبت ، عاطل لمحكمة الجنايات لاتهامه بالتعدى على جاره بسبب خلافات الجيرة بآله حادة محدثا له عدة إصابات متفرقة.

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ضبط المتهم بقتل شخص في أسيوط بسبب خلافات بينهما


واقر المتهم أمام جهات التحقيق المختصة بارتكابه الواقعة بسبب خلافات الجيرة بينه وبين المتهم مشيرا إلى محاولته إخراج المجنى عليه من شقته للحصول عليها وضمها إلى شقته.

بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الأميرية من أحد المستشفيات تفيد بوصول موظف مصاب بعدة إصابات متفرقة وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وباجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم تم تحديد هوية المتهم وضبطه وأقر بارتكابه الواقعة بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

نيابة الأميرية محكمة الجنايات خلافات الجيرة جهات التحقيق المستشفيات

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