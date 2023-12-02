السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

هشام الرشيدي لـ"الدستور": "حدث بالفعل" هو ابني الذي ولد على يدي

هشام الرشيدي
هشام الرشيدي

اعتبر المخرج هشام الرشيدي، مسلسل حدث بالفعل، ابنه الذي ولد على يديه، موضحا “أنه بعيدًا عن كونه مخرج العمل هو content creator رفقة فادي النجار، وهذا جعله متحمس أكثر من فكرة أن المسلسل يأتي على الجاهز، لذا فكان الحماس زائد عن الطبيعي، فكرة أننا أري كل شئ، وكل مشهد في الاسكريبت بخيال معين”.

وقال الرشيدي في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "بمجرد أن بدأنا في إنتاجه والطاقم بالممثلين وفريق التصوير وغيره، جلعنا نشعر بحماس وفرحة كبيرة، وما عجبني في مسلسل حدث بالفعل في البداية هو فكرة إننا نعمل شيء له علاقة بدراما واقعية لا يصدقها العقل، وبعيدة عن المنطق وما يحدث يوميًا في حياتنا".

وأضاف: "دائمًا كان لدينا تحد وهو إن لم تشعر الناس بأن الأمر غريب، فهذا يعني فشلنا، لأن فكرة المسلسل هي أمراض نفسية تؤدي لجريمة ليست منطقية وتقليدية، لأنه دائمًا عندما تكون الشئ مبني سبب علمي يعطي فكرة الـ extreme، لأن المرض النفسي هو مثل المرض العضوي، لذا ستعشر طول الوقت أن القصص صادمة جدًا".

وأشار إلى أن المرض النفسي في الغالب يكون سببه عقد في الطفولة وتربية خاطئة “لذا نحن لسنا نهتم بحديث الناس التي تؤكد أننا نعطي طرق جديدة للقتل، لأننا نتعرض لهذا طول الوقت ونشاهد الحوادث بشكل مستمر سواء في الداخل أو الخارج، والفكرة أنه ما يخرج هذا للنور يعني التوعية، بعيشك حياة وفي الآخر بديك عِبرة، وجزء من المتعة هو أن يتابع المشاهد عمل به mind game".

 

حكاية ريش أبيض

وتبدأ قنوات cbc في عرض الحكاية الأولى "ريش أبيض" مسلسل "حدث بالفعل"، وهي من بطولة الفنان ماجد المصري، ورنا رئيس وبسمة، أحمد عبدالله محمود، وهي من تأليف فادي النجاروإخراج محمد هشام الرشيدي.

تفاصيل مسلسل حدث بالفعل

مسلسل حدث بالفعل مكون من 15 حلقة مقسمة لـ 5 حكايات، هي (ريش أبيض - قرض شخصي - تحت الحزام -  كاملة - لو بعد حين)، ويذاع في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة CBC العامة، بينما يبث في الحادية عشر مساء على قناة CBC دراما.

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