السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سفير مصر ببلجيكا: الإقبال على الانتخابات يؤكد إصرار الجالية على المشاركة بصناعة مستقبل الوطن

السفير بدر عبد العاطي
السفير بدر عبد العاطي

أشاد سفير مصر لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج السفير بدر عبد العاطي، بالمشاركة الكبيرة لأبناء الجالية المصرية من مختلف الفئات والأعمار والقادمين من كل أنحاء بلجيكا للتصويت في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وأكد السفير بدر عبد العاطي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت - أن الإقبال الكبير على مقر اللجنة الانتخابية ببروكسل، منذ بدء الاقتراع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثاني للانتخابات، يثبت درجة الوعي العالية التي يتمتع بها أبناء مصر ببلجيكا ويؤكد حبهم وانتماءهم لوطنهم وإصرارهم على المشاركة في صناعة مستقبل مصر.

وأوضح أنه من المتوقع أن تتزايد أعداد الناخبين خلال الساعات القادمة وغدًا /الأحد/ مع عطلة نهاية الأسبوع حيث سيتمكن المواطنون من الحضور لمقر اللجنة بالعاصمة بروكسل للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

ضمان حسن سير العملية الانتخابية

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وشدد السفير بدر عبد العاطي على أن البعثة الدبلوماسية ببلجيكا قد اتخذت كافة التدابير اللوجيستية والتنظيمية لضمان حسن سير العملية الانتخابية، ولن تألو جهدًا لتوفير جميع التيسيرات وسبل الراحة أمام الناخبين القادمين من مختلف البلدات البلجيكية.

وأعرب السفير بدر عبد العاطي عن ثقته بأن مشاركة أبناء مصر بمختلف دول العالم في الانتخابات الرئاسية ستخرج كالمعتاد بصورة حضارية ومشرفة، تعكس مدى ارتباط المصريين المقيمين بالخارج بوطنهم الأم.

واحتشد الآلاف من المصريين بالخارج على اللجان الانتخابية في الخارج وذلك للأدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وتوافد الناخبون منذ فتح أبواب اللجان، حاملين أعلام مصر، وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووسط أجواء أشبه بالاحتفالية وإجراءات أكثر تنظيمًا من قبل اللجان الخاصة بالسفارات المصرية بالخارج، فيما كانت المشاركة الكبيرة من قبل الأطفال والسيدات والرجال والشباب المصري بالخارج، السمة الأكثر تمييزًا لليوم الثانى للتصويت، حيث حرص العشرات من الناخبين والناخبات على اصطحاب أطفالهم للمشاركة في التصويت، وأيضًا ذويهم من كبار السن.

سفير مصر لدى مملكة بلجيكا الجالية المصرية الانتخابات الرئاسية لعام 2024 اليوم الثاني للانتخابات صناعة مستقبل مصر

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