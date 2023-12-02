200 محضر تموينى فى حملات مكبرة على الأسواق بأسيوط

وجَّه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية على الأسواق والمحلات ومنافذ البيع بمختلف قرى ومراكز المحافظة؛ للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحيتها ومحاربة كل صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ظاهرة الاحتكار وجشع التجار.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير السلع الغذائية الأساسية خاصة الاستراتيجية حرصًا من الدولة على توفير احتياجات المواطنين وتحقيق استقرار الأمن الغذائي المصري، موجهًا رؤساء المراكز والأحياء، بتكثيف الحملات للتصدي لجميع أنواع الغش التجاري وحجب السلع عن المواطنين والمغالاة في الأسعار.

تحرير 200 محضر تمويني

وأشار محافظ أسيوط، إلى أنه تم تحرير 200 محضر تمويني متنوع خلال عدة حملات بقرى ومراكز المحافظة، وأسفرت عن تحرير محاضر في قطاع المخابز وفي قطاع الأسواق ومحاضر عدم إعلان عن الأسعار وبيع منتجات غير صالحة للاستهلاك ومنتهية الصلاحية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتمت هذه الحملات تحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء وبالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف محافظ أسيوط، أن مديرية التموين برئاسة ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين بالمحافظة بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء المراكز قامت بمتابعة فتح منافذ بيع السلع الغذائية المخفضة بأسعار مناسبة للمواطنين، فضلًا عن التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة لفتح بعض المنافذ بأحياء شرق وغرب مدينة اسيوط وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، فضلًا عن فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة بالمراكز والأحياء ومنافذ أمان ضمن مبادرة رئيس الوزراء لتخفيض السلع الغذائية وتوفرها بكميات كبيرة بالأسواق.

حملات تموينية بأسيوط

حملات تموينية بأسيوط

حملات تموينية بأسيوط

حملات تموينية بأسيوط

حملات تموينية بأسيوط

حملات تموينية بأسيوط