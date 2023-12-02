المصريون فى إريتريا يتوافدوان على مقر السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية

توافد العديد من أعضاء الجالية المصرية في دولة إرتريا على مقر السفارة المصرية، وذلك للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية.

ورفع أعضاء الجالية خلال الإدلاء بصوتهم في الانتخابات، أعلام مصر، كما حرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

حاملين أعلام مصر في مشهد احتفالي

وشهدت السفارات والقنصليات المصرية في الخارج إقبالًا ملحوظًا، منذ أمس الجمعة، في أول أيام تصويت المصريين بالخارج، في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، بمختلف الدول، حيث حرص الناخبون على اصطحاب أبنائهم حاملي أعلام مصر في مشهد احتفالي، مرددين عبارات دعم للدولة المصرية ومؤسساتها، وأكدوا ضرورة استكمال مسيرة التنمية والاستقرار.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانًا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبت به الرقم القومى.