السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تشغيل كوبري العميد إبراهيم الرفاعي في القاهرة بعد انتهاء التطوير

المهندسة جيهان عبدالمنعم
المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة

أعلنت المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة تشغيل كوبري العميد ابراهيم الرفاعي "العاشر" سابقا بعد عددا من التطويرات قامت بها أجهزة المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة.

ومن جهته أوضح حي مصر القديمة بأن اخر الأعمال التي تمت في كوبري الرفاعي إنارته بالكامل بعد أن تم الانتهاء الكامل من تطويره.

تطوير كوبري الرفاعي ضمن سلسلة من الأعمال 

وأشار حي مصر القديمة في بيانه إلى أن تطوير كوبري ابراهيم الرفاعي يأتي ضمن سلسلة من الأعمال تقوم بها أجهزة المنطقة الجنوبية بحي مصر القديمة أبرزها محور الحضارة في الوقت الحالي

وأعلن حي مصر القديمة، بمحافظة القاهرة، في وقت سابق عن قرب انتهاء أعمال تطوير كوبري العاشر، مشيرًا إلى أن الأعمال تتم على قدمٍ وساق للانتهاء من تطوير الكوبري، وذلك تحت إشراف اللواء مهندس أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة، وإسلام عادل، مدير مكتب نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

ولفت حي مصر القديمة، في بيانه، إلى أن بدء أعمال تشغيل الكوبري بعمل حارة مرورية جديدة في اتجاه الملك الصالح، وفقًا للمخطط الشامل التنموي للمنطقة.

وأوضح الحي أن الأعمال تتم من خلال تحسين الخدمات وإضفاء المظهر الحضاري، وتوفير محاور مرورية جديدة؛ تحقيقًا للسيولة المرورية وتيسير حركة النقل إلى مناطق وسط المدينة وطريق الكورنيش.

 

الإنتهاء من أعمال نقل سوق الساحل 

وكان وجه اللواء مهندس أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة، المركز التكنولوجي بالحي بتسريع إجراءات إصدار خطابات نقل سوق الساحل إلى سوق العبور وتسليمها للتجار.

وأوضح السعيد أنه تم التسليم إلى التجار بسوق العبور ضمن خطة الحي الخاصة بأعمال تطوير الكورنيش وامتداد محور الحضارات.

وأشار رئيس الحي إلى أن معدل العمل يسير بخطوات ومعدلات ثابتة دون أي معوقات، ويتم تكثيف الأعمال التطويرية بناء على توجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة والمهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

استكمال أعمال إزالة مبنى حي دار السلام ضمن أعمال محور الحضارة

 

كوبري العميد ابراهيم الرفاعي كوبري العاشر سابقا حي مصر القديمة المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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