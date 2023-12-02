الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحيي ذكري الطوباوي يوحنا رويسبروك الكاهن
أحيت الكنيسة الكاثوليكية بمصر اليوم ذكري الطوباوي يوحنا رويسبروك الكاهن.
ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقًا للاب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني
- يعتبر الطوباوي يوحنا رويسبروك واحد من أعظم الصوفيين الفلمنكيين في عصره. وإن الحياة النسكية والصوفية ليوحنا رويزبروك معروفة أكثر من حياته.
- إنه ترك لنا العديد من الكتب وأحد عشر أطروحة وأكثر من مائتي رسالة ومخطوطة. فقام الأب هنريكوس بوميريوس بكتابة سيرة حياته تعود الى ما بين 1414و1421م، دون أن ينوي تقديم لمحة تاريخية.
- ولد يوحنا عام 1293 في رويسبروك، وهي قرية صغيرة في وادي السين، جنوب بروكسل، كان عمه كاهن كنيسة القديس جودولا الرئيسية في بروكسل، في عام 1304م التحق بالمدرسة التي يديرها عمه، فتعلم اللغة اللاتينية ودرس القواعد والبلاغة والجدل لمدة أربع سنوات، بمجرد أن بلغ السادسة عشرة من عمره، كرّس يوحنا نفسه على الفور للرب من خلال السعي الوحيد وراء العلم الإلهي.
- وكتب خمس رسائل روحية لتساعد المؤمنين على معيشة الأنجيل والنمو الروحي. وفى عام 1327م بعد إستنارة داخلية وصلاة عميقة، قرر الأنسحاب من البقاء في العمل الرعوي، بمصاحبة عمه وكاهن آخر، لأن البقاء في بروكسل كان ينطوي بالنسبة لهم على خطر عدم القدرة على تحرير أنفسهم تمامًا من المجتمع الديني الذي رأوا وفهموا عيوبه وانحطاطه الأخلاقي تمامًا، لذا نرى في كتاباته انتقد بعض رجال الديني للوضع غير مرضي للإبرشية، وكان يأمل في تجديد أخلاقي واجتماعي شامل.
- كان الدوق جون الثالث أراد تخليد ذكري زوجته التي توفيت عام 1335م فقد قام ببناء منزل لخمسة أشخاص على الأقل، بما في ذلك الكهنة، الذين سيتعهدون "بالاحتفال بالخدمة الإلهية لتمجيد ومجد وإكرام الله القدير والعذراء المجيدة وجميع القديسين". وكان الالتزام بتقديم الثناء والشكر والحمد لله يتوافق تمامًا مع غاية الكهنة الثلاثة، هؤلاء لم يفكروا في إنشاء رهبنة، ولم يشعروا بالحاجة إلى رئيس، وقاعدة والتزامات ثابتة مختومة بالنذور الرهبانية، وبدلاً من ذلك، كان يكفيهم بناء كنيسة صغيرة، باركها أسقف كامبرات المساعد عام 1345.
- في 10 مارس 1350، تلقى فرانكو ويوحنا نص القانون من يدي الأسقف، مع الالتزام بإقرار القاعدة الأوغسطينية. تم إعفاء المسن جيوفاني هينكرت، عمه لأن حالته الصحية الهشة وكبر سنه لم تكن تسمح له بأن يعيش حياة رهبانية تقشفية.
- عين الأسقف فرانكو رئيساً للجماعة الجديدة الناشئة، مع التفويض الكامل لاستقبال المرشحين والإخوة الجدد، أن قبول الحياة الرهبانية تحت الإلهام الإلهي يضمن بقاء الرهبنة بعد وفاة المؤسسين، وفي الواقع تم الترحيب بالراغبين الجدد على الفور، كما سمح أيضًا بإقامة جماعة رهبانية في جرونينديل، وهناك واصل يوحنا نشاطه الأدبي، فكتب العديد من الكتابات الروحية "بوحي من الروح القدس".
- فرقد برائحة القداسة في 2 ديسمبر 1381، بعد حوالي أسبوعين من مرض خطير، بمساعدة حتى اللحظة الأخيرة من قبل إخوته وتلاميذه، بما في ذلك صديق كاهن كان خبيرًا في الطب، وكان عمر يوحنا 89 سنة وعمره 64 سنة في الكهنوت، تم تطويبه فقط في عام 1903، وعلى الرغم من أن أعماله أكسبته ألقاب "الدكتور الإلهي" و"ديونيسيوس الثاني"، إلا أنه لا يزال ينتظر التقديس حتى اليوم. تاركًا في الجميع ذكرى أب ومرشد روحي لا مثيل له، إن إتحاده بالله يقدمه اليوم أيضًا كمثال ساطع يدعونا إلى النظر إلى السماء.