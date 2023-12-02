السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المستشار رضا السيد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بدبي

المستشار رضا السيد
المستشار رضا السيد

أدلى المستشار رضا السيد، المتحدث الرسمي السابق باسم نادي القضاة والمعار بدولة الإمارات العربية المتحدة، بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة الاقتراع داخل القنصلية المصرية بدبي.

وأكد المستشار رضا أهمية مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن المشاركة تساهم في تعزيز استقرار البلاد ومؤسساتها الدستورية.

وأضاف أن مشاركة المصريين في العملية الانتخابية، هو حق دستوري لكل مصري عليه أن يحرص عليه، موضحا أن انتخاب رئيس للبلاد، هو الاستحقاق الأهم من بين الاستحقاقات الانتخابية، ويجب أن نحرص على المشاركة الكثيفة في هذه الانتخابات.

المستشار رضا السيد المتحدث الرسمي السابق باسم نادي القضاة الانتخابات الرئاسية دولة الإمارات العربية المتحدة القنصلية المصرية بدبي

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