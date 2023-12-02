المايسترو محمد الموجي يجرى بروفات احتفالية ذكرى ميلاد فايزة أحمد (صور)

يواصل المايسترو الدكتور محمد الموجي قائد فرقة الموسيقى العربية للتراث، إجراء بروفات حفل ذكرى ميلاد كروان الشرق فايزة أحمد، المقرر إقامته غدا الأحد الموافق 3 ديسمبر، على مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

التراث يحييون ذكرى ميلاد فايزة احمد على مسرح الجمهورية.. غدا

وفى سياق متصل، وضع الموجي برنامج فني مميز، يضم نخبة من أروع أعمال كروان الشرق فايزة أحمد، وينقسم الحفل إلى فاصلين الأول يضم الأعمال التى تعاونت خلالها مع كبار الملحنين والشعراء، أما الفاصل الثانى يضم مجموعة من الروائع الغنائية الشهيرة للمطربة الراحلة.

أداء كلا من المطربين أنغام مصطفى، نهى حافظ، حنان عصام، رضوى سعيد، احمد محسن، أحمد صبرى، محى صلاح، ومازن دراز.

ويقام الحفل، استمرارا لخطة دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بإقامة الحفلات الغنائية والموسيقية الهادفة، والاحتفاء برموز الموسيقى والغناء من أجل الحفاظ على الأعمال الجادة من الاندثار، وتعريف الأجيال الجديدة بالأعمال التراثية الخالدة.

فايزة أحمد

الجدير بالذكر أن فايزة أحمد أحد أهم اعلام الغناء العربى ولقبت بكروان الشرق، ولدت فى ديسمبر عام 1934 في صيدا بلبنان وقررت احتراف الغناء فى عمر 11 عام ، تقدمت للإذاعة اللبنانية ونجحت واعتمدت كمطربة وأدت بعض الأعمال ثم تقدمت للإذاعة المصرية والتقت بالموسيقار الراحل محمد الموجي فشكلا خطا غنائيا يميزها عن غيرها من خلال عدة أغاني أحدثت ضجة فنية، لحن لها أيضا كل من كمال الطويل، محمود الشريف، محمد الموجى، محمد عبد الوهاب، محمد سلطان ورياض السنباطى ثم التقى بها بليغ حمدي وقدم لها عدة أغانى بعدها اتجهت للتمثيل السينمائى وشاركت في ستة أفلام منها أنا وبناتي ومنتهى الفرح، رحلت عن عالمنا في 24سبتمبر عام 1983.