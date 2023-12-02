الانتهاء من إنشاء 12 مدرسة جديدة وصيانة 19 بالإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن الانتهاء من إنشاء 12 مدرسة جديدة بإجمالي 288 فصلًا في 3 إدارات تعليمية وهي (المنتزة - العجمي - برج العرب)، وذلك لتقليل الكثافة الطلابية في الفصول وتهيئة المناخ المناسب للطلاب.

وأضاف اللواء محمد الشريف، أنه جارٍ العمل على إنشاء 12 مدرسة أخرى بإجمالي 411 فصلًا في 5 إدارات تعليمية وهي (المنتزة - وسط - العجمي - العامرية - برج العرب)، مؤكدًا أن هيئة الأبنية التعليمية برئاسة المهندس أحمد عبدالكريم، تبذل مجهودًا كبيرًا في صيانة وتوسعة وإنشاء مدارس على مستوى المحافظة لتستوعب أكبر عدد من الطلاب للحد من التكدس بالفصول.

من جهته، أوضح رئيس هيئة الأبنية التعليمية أنه تم الانتهاء من صيانة 19 مدرسة وذلك في 7 إدارات تعليمية وهي (غرب - برج العرب - العجمي - المنتزة - الجمرك - وسط –العامرية)، وجارٍ العمل على صيانة 18 مدرسة أخرى.