أحد الناخبين فى المغرب: إحنا مع بلدنا مهما حصل

رصدت قناة "القاهرة الإخبارية"، من خلال مقطع فيديو، توافد المصريين في المغرب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأبدى الناخبين المصريين في المغرب، إعجابهم بسير ونظام العملية الانتخابية، إذ قال أحد الناخبين: "إحنا مع بلدنا مهما حصل ومهما يكون وجيت اشارك وأدليت بصوتي عشان نثبت للعالم إننا مهما حصل هنفضل إيد واحدة".

وأضاف ناخب آخر في المغرب: "توافد المصريين على التصويت في السفارة، شئ غر مسبوق، مكنش بيحصل قبل كدة المشاركة الكبيرة دي".

وتابع ناخب آخر: "أنا سعيدة بمشاركتي في الانتخابات ودي أقل حاجة أقدمها لبلدي، وخاصة إن المصري في الخارج بيكون شعوره أكبر من المصري بالداخل".

فيما أبدى ناخب آخر في الدنمارك، إعجابه بمرونة الإجراءات خلال العملية الانتخابية، مرددا: "قادرين نقول رأينا بكل ديمقراطية، والعملية الانتخابية مرتبة جدا والموضوع كله مستغرقش وقت طويل ده هما 5 دقايق والميزة الأكبر إن المشاركة مستمرة حتى الساعة 9 مساء".

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.