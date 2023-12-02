السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المتحدث باسم حكومة الاحتلال: حماس قررت عدم احترام الهدنة

المتحدث باسم الحكومة
المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية

قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إن حماس قررت عدم احترام الهدنة، وكان باستطاعتها أن تستمر في المخطط بموجبه الإفراج عن المختطفين ونحن نعطي يومًا آخر من الهدنة، ولكن حماس رفضت ذلك.

يجب على هذا التنظيم الإرهابى أن يدفع الثمن

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: نحن الآن في مرحلة أخرى وهي مرحلة القضاء من جديد على حماس، والحرب لن تكتمل أو تنتهن إلا بعد القضاء على حماس.

وتابع: قرار التصعيد هو قرار حمساوي، ويجب على هذا التنظيم الإرهابي أن يدفع الثمن على هذا القرار.

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