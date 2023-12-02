السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناخب مصرى فى فرنسا: بلدنا يستحق ويا رب يوفقنا

مواطن مصري فى فرنسا
مواطن مصري فى فرنسا

استعرضت قناة "إكسترا نيوز"  آراء أحد المواطنين من أمام السفارة المصرية في العاصمة الفرنسية باريس، الذي حضر مبكرا للغاية للتصويت والإدلاء برأيه في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، رغم درجات الحرارة في باريس 2 تحت الصفر، إلا أنه أصر على المشاركة في اليوم الثاني من الاستحقاق الرئاسي في السفارة المصرية بباريس.

وقال المواطن، لكاميرا "إكسترا نيوز"، إنه حضر أول شخص أمام السفارة في اليوم الثاني للاستحقاق الانتخابي، إيمانا منه بأهمية هذا الحدث، وللتعبير أيضا عن مدى حبه وإخلاصه للدولة المصرية، إذ قال "إحنا بنحب بلدنا عشان كده بنيجي بدري، ربنا يوفق بلدنا وتفضل ديما في عزة وكرامة، بفضل شعبها وقياداتها".

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024 مصر ناخبين في فرنسا

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