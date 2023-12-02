كولومبيا تنضم إلى معاهدة حظر انتشار الوقود الأحفوري

أعلنت دولة كولمبيا خلال كوب 28، عن انضمامها إلى معاهدة عدم انتشار الوقود الأحفوري، وهي الدولة العاشرة التي تنضم إلى المجموعة، ولكنها العضو الثاني فقط الذي ينتج الوقود الأحفوري، بعد تيمور الشرقية، التي انضمت في وقت سابق من هذا العام حيث تمتلك كولومبيا احتياطيات كبيرة من الفحم والغاز والنفط.

وقالت سوزانا محمد، وزيرة البيئة في البلاد، إن كولومبيا تعتقد أننا بحاجة إلى خطة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.

على الرغم من أن استخدام الوقود الأحفوري هو الذي يسبب الانبعاثات، إلا أنه لا يوجد ذكر مباشر للوقود الأحفوري في اتفاقية باريس أو الاتفاقيات اللاحقة. والأمر المخيف هو أن الحكومات تخطط لزيادة حدود استغلال الوقود الأحفوري.

وانضمت كولومبيا رسميًا إلى تحالف الدول الذي يدعو إلى إبرام معاهدة لمنع انتشار الوقود الأحفوري، حسبما أعلن رئيس البلاد في مؤتمر Cop28، مضيفًا صوته إلى الدعوات للتخلص التدريجي من عصر الفحم والنفط والغاز.

وفي قمة المناخ في دبي، قال الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو إن بلاده ستنضم إلى مجموعة من الدول التي تدعو إلى إنشاء هيئة جديدة لإدارة التحول العالمي بعيدًا عن المحرك الرئيسي للتدفئة العالمية، على غرار المعاهدات السابقة للحد من الطاقة النووية. ترسانات الأسلحة والألغام الأرضية.

وتعد الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية، والتي لديها صناعات كبيرة في مجال النفط والغاز والفحم، الدولة العاشرة التي تنضم إلى التحالف وثاني منتج للوقود الأحفوري يدعم المعاهدة بعد تيمور الشرقية التي فعلت ذلك في وقت سابق من هذا العام.

وتم إطلاق المبادرة من قبل مجموعة من دول جزر المحيط الهادئ وحصلت على دعم من البرلمان الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية و100 مدينة وحكومة دون وطنية.

وتتصارع الدول في مؤتمر Cop28 حول اللغة التي يجب استخدامها للحد من استهلاك الوقود الأحفوري للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، مع انقسام الحكومات حول لغة التخفيض التدريجي أو التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وسط دعوات علمية عاجلة لإزالة الكربون بسرعة على مستوى العالم.

وقد رحب بهذا الإعلان رؤساء الدول التي انضمت بالفعل إلى التحالف الذي يدعم المعاهدة، بما في ذلك الدول الجزرية الصغيرة التي تواجه بالفعل تهديدات كبيرة من أزمة المناخ.