عاجل.. عشرات الجرحى من الأطفال والنساء فى قصف بدير البلح

أفادت القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، اليوم السبت، بوجود عشرات الجرحى من الأطفال والنساء في قصف لدير البلح وسط قطاع غزة.

يذكر أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع أكتوبر الماضي، استشهد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف إمرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

قصف ساحل دير البلح وسط قطاع غزة

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، غارات كثيفة على مناطق عدة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.