السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

رئيس جهاز العبور يبحث مقترحات وطلبات سكان الحي السابع وتطوير الطرق والمرافق

رئيس جهاز تنمية مدينة
رئيس جهاز تنمية مدينة العبور خلال الاجتماع

اجتمع المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بعددٍ من سكان الحي السابع بقاعة الاجتماعات بمقر الجهاز، لبحث مقترحاتهم وطلباتهم، وذلك بحضور المهندس السيد أمين، والمهندس علاء حماد، نائبى رئيس الجهاز، ومديري الإدارات المعنية بمشروعات الطرق وتنسيق الموقع، والكهرباء، والزراعة والتجميل والنظافة.

يأتي ذلك فى  إطار التواصل المجتمعى بين جهاز تنمية مدينة العبور، والسكان، وعقد اللقاءات المتكررة، لمناقشة مختلف المشكلات التى تواجه السكان، وقاطني المدينة، والعمل على حلها، وكذلك الاستماع إلى المقترحات.

وخلال اللقاء، تم عرض مطالب ومقترحات السكان بغرض الوصل إلى الحلول المناسبة والسريعة، حيث وجه المهندس أحمد رشاد، بسرعة ‏تنفيذها في إطار الضوابط الإدارية المتبعة، كما تمت مناقشة كافة الشكاوى، والمقترحات، التي تم طرحها من قبل السكان، وما تم رصده في ملفات العمل، والمعوقات.

عقد اللقاءات مع قاطني المدينة بصفة دورية

وتولى رئيس جهاز مدينة العبور، ومسئولو الجهاز، الرد على الاستفسارات، والمشكلات التي تم طرحها من قبل السكان، كما وعد بإيجاد حلول سريعة، وايجابية لكل النقاط المطروحة.

وأفاد المهندس أحمد رشاد، بأن منطقة الحي السابع، والمدينة، تشهد تطورًا كبيرًا في شتي الملفات خلال الفترة الحالية، وأنه سيتم عقد مثل هذه اللقاءات مع قاطني المدينة بصفة دورية.

وفي سياق متصل، أكد المهندس أحمد رشاد، استمرار أعمال التطوير والصيانة بالحي التاسع، حيث يجري تنفيذ أعمال صب القميص الخرساني للأرصفة، والممرات بالمسطحات الخضراء ببعض البلوكات السكنية.

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وأضاف أنه جارٍ تنفيذ أعمال تركيب بلدورة، وإنترلوك والاهتمام بالمسطحات الخضراء ببعض المناطق بالحي، وتركيب البلدورة للجزيرة الوسطي بشارع محمد علي غريب، وتشغيل طبقة الأساس بحارة الخدمة بالبلوك  ١٨٠١٠.

وقال، إنه استكمالًا لما تم من البدء في أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق، والأرصفة بالإسكان العائلي، تم الانتهاء من أعمال إعادة الشي لأصلة وترميم مسارات الغاز، والمرافق، وتوسعة الطريق بشارع عقبة بن نافع بالإسكان العائلى بالحي الثالث.

ونوه عن أنه جارٍ استكمال الأعمال الصناعية، وكذلك رفع المخلفات، ونواتج التطوير بالطريق الدائري خلف الإسكان العائلي ( ٤&٦)، واستمرار أعمال نظافة الطريق ورفع المخلفات بالإسكان العائلي بالحي الثالث.

جهاز تنمية مدينة العبور سكان الحي السابع منطقة الحي السابع البلوكات السكنية المسطحات الخضراء

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