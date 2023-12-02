تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة يانج افريكانز وموعد المباراة والقنوات الناقلة هو ما يشغل محبى ومتابعة القلعة الحمراء، والذين يطحون فى عودة فريقهم بنقاط المباراة الثلاثة لمواصلة التربع على قمة المجموعة الرابعة، والتى يحتلها الأهلى بعد الفوز على ميدياما الغانى فى الجولة الأولى بلاثة أهداف نظيفة.

تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة يانج افريكانز

استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى على التشكيل الذى ينوى الاعتماد عليه فى مباراة يانج أفريكانز التنزانى حيث جاء تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة يانج افريكانز كما يلي:-

محمد الشناوى فى حراسة المرمى.

محمد هانى وياسر إبراهيم ورامى ربيعه وغلى معلول فى الدفاع.

أليو ديانج وإمام عاشور وكريم فؤاد فى وسط الملعب.

بيرسى تاو وحسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا فى الهجوم.

وتشهد قائمة الاهلى اليوم غياب الفرنسى انتونى موديست ورضا سليم ومحمد الضازى كريستو للاصابة، واكرم توفيق ومحمود متولى لاسباب فنية، بالاضافة لمحمد عبدالمنعم الذى تعرض فى تدريبات الأمس لالتواء فى انكل القدم.

اليوم غياب الفرنسى انتونى موديست ورضا سليم ومحمد الضازى كريستو للاصابة، واكرم توفيق ومحمود متولى لاسباب فنية، بالاضافة لمحمد عبدالمنعم الذى تعرض فى تدريبات الأمس لالتواء فى انكل القدم.

ترتيب مجموعة الاهلى فى دور المجموعات بدورى الابطال

الاهلى برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة

شباب بلوزداد الجزائرى برصيد 3 نقاط من مباراتين

ميدياما الغانى برصيد 3 نقاط من مباراتين

يانج افريكانز بلا رصيد من مباراة واحدة

موعد مباراة الاهلى ويانج افريكانز والقنوات الناقلة

يحل فريق الكرة الاول بالنادى الاهلى ضيفًا على يانج أفريكانز عند الساعة السادسة من مساء اليوم السبت 2ـ12ـ2023، فى مباراة الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال افريقيا، وذلك على ستاد مكابا

فيما تنقل مجموعة قنوات بى إن سبورت المباراة على الهواء مباشرًا عبر قناة beIN Sports HD 6، ويعلق على المباراة المصرى على محمد على.

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