بامبو للهجوم.. تشكيل البنك الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا بدوري نايل

أعلن طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي بدوري نايل

ويواجه سيراميكا كليوباترا نظيره البنك الأهلي، في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في إطار منافسات الجولة السابعة، بمسابقة دوري نايل.

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أيمن أشرف - محمد الجزار - سعيدو سيمبوري - محمد بسيوني.

خط الوسط: أحمد النادري - محمد فتحي.

أمامهما: أحمد مدبولي - إسحاق يعقوب - إبراهيم حسن.

خط الهجوم: كريم بامبو.

القنوات الناقلة لمباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي بدوري نايل

تنقل مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي، عبر شبكة قناة أون تايم سبورت 1، حيث يسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، يضم الكباتن طه اسماعيل ووليد صلاح الدين.

بينما يعلق على المباراة مؤمن حسن، وعمرو نبيل مراسلا لقناة أون تايم 1 من أرض الملعب.

أما تشكيل سيراميكا كليوباترا، بقيادة مديره الفني أيمن الرمادي، كان التالي..

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان - جاستيس آرثر - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد عادل - محمد توني.

خط الهجوم: صديق أوجولا - أحمد ياسر ريان - محمد عنتر.

طاقم تحكيم مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

يدير مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي محمد سلامة "ميدو" حكما للساحة، ويعاونه إبراهيم السوداني حكم مساعد أول، وأحمد عبدالمنعم شعبان حكم مساعد ثان، ومعهم مصطفى عثمان حكما رابعا وأحمد الغندور حكم فيديو وأحمد ناجي مساعد حكم فيديو.

موقف سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي بدوري نايل

يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثالث عشر برصيد سبع نقاط، اما البنك الأهلي فيأتي في المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط.