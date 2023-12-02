حبس عامل ضبط بـ1.5 كيلو "استروكس" فى السلام

أمرت نيابة شرق القاهرة، اليوم السبت، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في مخدر الإستروكس، بعد ضبطه وبحوزته 1.6 كيلو جرام من المخدر في منطقة السلام.

تمكنت دورية أمنية بقسم شرطة السلام بالقاهرة، من ضبط عامل مقيم بدائرة القسم، أثناء سيره في الطريق العام وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس وزنت 1.6 كيلو جرام ومبلغ مالي وسلاح أبيض.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأنها كانت في طريقها إلى أحد عملائه.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.