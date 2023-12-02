السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عامل ضبط بـ1.5 كيلو "استروكس" فى السلام

حبس عامل
حبس عامل

أمرت نيابة شرق القاهرة، اليوم السبت، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في  مخدر الإستروكس، بعد ضبطه وبحوزته 1.6 كيلو جرام من المخدر في منطقة السلام.

تمكنت دورية أمنية بقسم شرطة السلام بالقاهرة، من ضبط عامل مقيم بدائرة القسم، أثناء سيره في الطريق العام وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس وزنت 1.6 كيلو جرام ومبلغ مالي وسلاح أبيض.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأنها كانت في طريقها إلى أحد عملائه.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

نيابة شرق القاهرة حبس عامل مخدر الاستروكس منطقة السلام الطريق العام

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