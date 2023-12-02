سفير مصر في عمان: نتوقع إقبالا كثيفا بالانتخابات الرئاسية اليوم

أكد السفير خالد عبدالحميد، من سلطنة عمان، أن الإقبال أمس على التصويت بالانتخابات الرئاسية كان ملحوظا، ومتوقع زيادة وكثافة أكبر اليوم السبت، باعتباره عطلة أسبوعية.

وقال خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الأمور أمس كانت ميسرة بشكل كبير، ولم تسجل البعثة أي مشكلة تذكر.

وكانت أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بانطلاق تصويت المصريين في كل من الجزائر والمغرب وتونس وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والنمسا باليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.