بدء تصويت المصريين فى الإمارات وعمان وأذربيجان وأرمينيا بانتخابات الرئاسة

بدأ المصريون في الإمارات وسلطنة عمان وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

انتخابات الرئاسة 2024

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.