بدء تصويت المصريين فى أوزبكستان وباكستان باليوم الثانى للانتخابات الرئاسية

أفادت قناة “إكسترا نيوز”، في نبأ عاجل لها أنه تم بدء تصويت المصريين في أوزبكستان وباكستان في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.



الانتخابات الرئاسية 2024

وبدأ المصريون في الخارج، امس الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

قائمة المرشحين

أما عن قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية فتضم كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).