"الصحة" تعلن أماكن الحصول على لقاح الإنفلونزا بالمحافظات

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه تم توفير لقاح الإنفلونزا فى مكاتب الصحة وفروع فاكسيرا بالقاهرة والمحافظات، مؤكدة أن اللقاح هام وضروري للوقاية من عدوى الإنفلونزا أو الدخول في مضاعفات خطيرة.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين ضرورة الحرص على تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية، لافتة إلى أن لقاح الإنفلونزا الموسمية يعمل على تقوية الجهاز المناعي للجسم، مشيرة إلى أن الأعراض الجانبية لمرض الإنفلونزا تتضمن ارتفاع درجة الحرارة وتكسير في العضلات وآلام في الظهر وورم موضع التطعيم، والرغبة فى النوم، مؤكدة أن هذه الأعراض طبيعية للجهاز المناعي للجسم عند دخوله جسم غريب.

أماكن الحصول على لقاح الإنفلونزا

وقال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان، إنه يمكن الاستفسار عن الأمصال واللقاحات الخاصة بعلاج الإنفلونزا من خلال الخط الساخن 105، حيث يقدم كل الاستفسارات للحصول على اللقاحات.

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، أن الخط الساخن 105 يعمل على مدار الساعة لتقديم كافة الاستفسارات والدعم اللازم للمواطنين، حرصًا على صحتهم، وأوضح أن مراكز اللقاحات الخاصة بالمصل واللقاح منتشرة في 27 محافظة وتقدم خدماتها للمواطنين بشكل منظم.

وتابع: "قد ينظر إلى الإنفلونزا على أنها من الأمراض البسيطة والتي غالبًا لا تحتاج لتدخلات طبية ولكن هناك حالات تزيد معها حدة الإصابة وشدتها، وقد يضطر المريض معها إلى دخول المستشفى، حيث إن مخاطرها في هذه الظروف تهدد حياته".