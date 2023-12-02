السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وليد فواز يكشف تفاصيل مشاركته فى "حق عرب" مع النجم أحمد العوضى

الفنان وليد فواز
الفنان وليد فواز

قال الفنان وليد فواز إنه تعاقد على مسلسل "حق عرب" مع النجم أحمد العوضي في أولى بطولاته المطلقة بعالم التليفزيون، والمسلسل من إخراج إسماعيل فاروق، إنتاج سينرجي، تأليف محمود حمدان.

 

وأضاف الفنان وليد فواز، خلال لقائه ببرنامج "سبوت لايت" الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان،  عبر قناة صدى البلد، أنه شخصية بيتوتية بشكل كبير وفي نفس الوقت هو أيضًا شخصية اجتماعية، كما يحب السفر أغلب الوقت، معقبًا: "لفيت مصر كلها، وفي الأجواء الشتوية تعتبر أسوان وسيوة من أفضل الأماكن لزيارتها فهي بلاد من أجمل البلدان، ومن سافر خارج مصر يستطيع أن يؤكد بأن مصر أجمل بلد في الدنيا. 

 

وتابع: "أحب أشاهد جميع الإنتاجات التليفزيونية والمنصات الجديدة سواء كوري أو تركي أو مصري، وسعيد جدًا بالتطور الذي وصلت له مصر في جودة الكاميرا ومستوى التمثيل".

الفنان وليد فواز أحمد العوضي مسلسل حق عرب أعمال وليد فواز برنامج سبوت لايت

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