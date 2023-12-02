السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عاجل.. صفارات الإنذار تدوى فى "سديروت وإيفيم ونير" عام بغلاف قطاع غزة

صواريخ حماس
صواريخ حماس

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بأن صفارات الإنذار تدوي في سديروت وإيفيم ونير عام بغلاف قطاع غزة، وذلك بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية رشقة صاروخية ردًا على القصف الإسرائيلي لمناطق عدة في قطاع غزة.

وكانت قد أشارت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، أن طيران الاحتلال نفذ حزاما ناريا على مخيم جباليا ومحيطها شمال غزة، فضلًا عن عدد من الغارات الجوية بخانيونس.

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة منذ أمس، ولم يترك مكانًا من شمال القطاع أو جنوبه إلا وقصفه، حسبما أفادت مراسلة "القاهرة الإخبارية".

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