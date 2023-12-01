السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هل تتجاوز إسرائيل الخط الأحمر؟.. عبدالمنعم سعيد يُجيب

الدكتور عبدالمنعم
الدكتور عبدالمنعم سعيد

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس الهيئة الاستشارية للفكر والدراسات الاستراتيجية وعضو مجلس الشيوخ، إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول التحايل على الخط الأحمر الذي تم الإعلان عنه أكثر من مرة.

ولفت إلى نجاح الجهود المصرية في تغيير وجهة النظر الأمريكية الغربية تجاه مخطط التهجير القسري في ظل المحاولات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية. 

وأضاف “سعيد” خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أنه يوجد الآن حكومة منحرفة في إسرائيل متداخلة مع جماعة أصولية عدوانية، لدرجة أنها لديها فوارق مع اليهود في العالم، ومدفوعة بقوة من أن رئيس الوزراء يريد الحفاظ على منصبه.

وعلق:"المخطط الإسرائيلي يستهدف طرد السكان ليس من غزة فقط، وإنما أيضا من الضفة الغربية إلى الأردن، ولذلك فنحن والأردن في ذلك على قلب رجل واحد". 

عبدالمنعم سعيد إسرائيل فلسطين القضية الفلسطينية حكومة نتنياهو

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