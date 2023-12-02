العيلة المصرية بالرياض: إقبال غير متوقع من المصريين على مقرات انتخابات الرئاسة

علق الدكتور حسن الجراحي، رئيس بيت العيلة المصرية بالرياض، علي المشهد الانتخابي في اليوم الأول لتصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة 2024.

وقال “الجراحي”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" التاسعة"، والمُذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، مساء اليوم الجمعة، إن اليوم كان المشهد الانتخابي رائع ولم يسبق له مثيل، خاصة أن المملكة العربية السعودية بها أكبر جالية مصرية في العالم بعدد 3 مليون نسمة، وهي الدولة الوحيدة التي تشكل طوائف الشعب المصري المختلف بكل فئاته.

وأوضح أن اليوم يوجد إقبال كبير من المصريين على لجان الانتخابات، وهو إقبال غير متوقع أكثر مما كان متوقع من قبل المسؤولين، على الرغم من الظروف في المملكة العربية السعودية التي تختلف عن كل الدول.

وتابع أنه يوجد قنصلية في جدة وقنصلية في الرياض، وهما مقر الانتخاب داخل المملكة، والبعض تحمل الانتقال آلاف الكيلومتر من أجل الانتخاب، وهو ما يدل على حرص المصريين على الانتخاب.